Зеленский объяснил, зачем Путину нужна 'гуманитарная миссия' в Константиновке

Следующими целями оккупантов могут стать Краматорск и Славянск.

Россия хочет использовать идею гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области, чтобы добиться вывода украинских войск из города и захватить его, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Российская история о "мирном населении" в Константиновке – это размышления Путина о том, что он не смог захватить Константиновку. Совершенно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может. Путин просто хочет, чтобы мы вышли из Константиновки, а они вошли и таким образом оккупировали весь город", – сказал он.

Президент отметил, что российские войска уже полтора года не могут захватить Константиновку. За это время они понесли значительные потери. По его словам, только в октябре потери России составили 54 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Зеленский назвал это крупнейшими месячными потерями оккупантов за все почти пять лет войны

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Глава государства подчеркнул, что если бы Россию действительно беспокоила судьба мирных жителей, россияне могли бы предложить гуманитарные операции в других населенных пунктах, в частности вблизи Олешек в Херсонской области.

Зеленский отметил, что попросил Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого предоставить перечень населенных пунктов, где заблокировано гражданское население, в том числе дети. Украина передала американской стороне информацию о семи-восьми таких населенных пунктах, однако Россия не предложила провести гуманитарные операции ни в одном из них.

"А что они предложили? Константиновку. Зачем? Потому что после Константиновки будут Краматорск и Славянск. Они хотят уничтожить эти города, убить всех наших людей. У них такая идея", – отметил Зеленский.

Операция в Константиновке – последние новости

12 ноября глава Кремля Владимир Путин предложил организовать так называемую гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой области по примеру Олешек.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Константиновка, контролируемая Силами обороны Украины, не входит в перечень городов, рассматриваемых для проведения гуманитарной миссии по примеру оккупированных Олешек в Херсонской области.

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