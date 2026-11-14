Три элемента системы уже есть: Зеленский рассказал о готовности FREYJA

Отдельно Киев договорился с Копенгагеном об обсуждении вопроса о поставке 800 тыс. снарядов для F-16.

На переговорах в Дании основное внимание уделили зимней помощи и усилению противовоздушной обороны. Также обсудили развитие украинской антибаллистической системы FREYJA.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам визита в Данию. По словам президента, партнеры сообщили о готовности датского радара – первого элемента системы. Украинская сторона, в свою очередь, уже подготовила ракету и пусковую установку.

"Пусковая установка и ракета – это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров", - детализировал президент.

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Помимо этого он сообщил, что Дания выделит Украине пакет помощи на 645 млн евро, который предусматривает финансирование производства дронов, боеприпасов для истребителей F-16 и помощь энергетике Херсонской области.

По его словам, около 200 млн евро из датского пакета будут направлены на производство беспилотников. Также помощь включает 20-мм боеприпасы для F-16, необходимые для перехвата реактивных дронов типа "Шахед", и отдельное финансирование совместного производства вооружения.

Кроме того, по словам президента, отдельно Киев договорился с Копенгагеном об обсуждении вопроса о поставке 800 тыс. снарядов для F-16.

"Мы обсуждаем большой объем снарядов для F-16, который нам нужен – 800 тыс. Это на полгода. И во время встречи в Дании мы договорились, что они решат этот вопрос", – уточнил Зеленский.

По его словам, отдельный энергетический пакет предусмотрен для Херсонской области. Зеленский пояснил, что обратился к датским партнерам с просьбой об такой поддержке из-за сложной ситуации в энергетике региона.

Поддержка со стороны северных стран и укрепление ПВО

Зеленский также сообщил о встрече с представителями северных стран формата N5. Все партнеры подтвердили готовность поддерживать Украину в следующем году.

Также в ходе встреч поднимался вопрос о финансировании программы PURL, в рамках которой Украина получает американское вооружение. Президент отметил, что на данный момент средств для нее недостаточно, поэтому партнеры должны увеличить свои взносы.

Украина ищет альтернативы спутниковой связи

Еще одной темой переговоров стало обеспечение Украины спутниковой связью. По словам Зеленского, Киев уже тестирует несколько альтернативных вариантов и начал сотрудничество с Францией, Норвегией, Данией и Финляндией.

К этой работе также присоединится Германия.

Президент признал, что поиск и внедрение альтернатив потребуют времени, однако Украина договорилась с партнерами продолжать работу в этом направлении.

Помощь Дании Украине: новости

Дания является одним из ключевых партнеров Украины и последовательно оказывает ей военную, финансовую и гуманитарную помощь. Копенгаген поддерживает украинскую армию, участвует в укреплении противовоздушной обороны, финансирует закупку украинского вооружения и помогает восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

В частности, 23 октября Дания передала Украине боеприпасы, которые помогут F-16 сбивать реактивные "Шахеды". Украинские пилоты уже используют их для перехвата вражеских дронов.

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