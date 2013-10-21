Президент Чехии дает "от 0 до 100%", что Тимошенко помилуют

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем Милоша Земана попросили оценить в процентном отношении вероятность помилования экс-премьера.

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“Мне, как бывшему прогнозисту, позвольте ответить на ваш вопрос относительно процентов - я с уверенностью, которая приближается к 100%, могу вам сказать, что я бы на это (освобождение - УНИАН) дал от 0 до 100%”, - сказал Земан.

В то же время он отметил, что шумиха в печати может вредить решению этого вопроса.