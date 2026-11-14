iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Самые высокие результаты в синтетических тестах показал процессор Apple A20 Pro, установленный в iPhone 18 Pro Max.

Эксперты составили рейтинг самых мощных смартфонов, выпущенных в 2026 году. В список вошли модели от Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo и Google. При выборе учитывались не только результаты процессорных тестов, но и производительность при длительной нагрузке, объем ОЗУ, автономность, скорость зарядки и возможности камер.

Как отмечает издание BGR, самые высокие результаты в синтетических тестах показал процессор Apple A20 Pro, установленный в iPhone 18 Pro Max. Однако конкуренты на базе новых процессоров Qualcomm также продемонстрировали впечатляющую производительность.

При определении лидеров журналисты учитывали не только максимальную производительность процессоров, но и то, насколько хорошо смартфоны сохраняют ее при продолжительной нагрузке. Для этого использовались результаты Geekbench и 3DMark, а также практические тесты, включая длительные игровые сессии и обработку видео в разрешении 4K.

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Apple iPhone 18 Pro Max

Первое место занял iPhone 18 Pro Max с процессором A20 Pro, изготовленным по 2-нм техпроцессу. Чипcет включает шестиядерный центральный процессор, семиядерную графику и два 16-ядерных нейронных блока.

В бенчмарке Geekbench 7 смартфон набрал 4735 баллов в одноядерном и 12 545 баллов в многоядерном тестах. Это лучшие показатели среди участников рейтинга.

Также устройство получило 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2868 × 1320 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит на улице. За автономность отвечает аккумулятор, которого, по оценке Apple, хватает до 45 часов воспроизведения видео. Основная камера состоит из трех 48-мегапиксельных сенсоров. Среди ее особенностей – переменная диафрагма и четырехкратный оптический зум.

Xiaomi 18 Pro Max

Вторую позицию занял Xiaomi 18 Pro Max – первый смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Этот 2-нм чип работает на частоте 5,01 ГГц и комплектуется графикой Adreno 850. Покупателям доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти.

В тестировании 3DMark Wild Life Extreme Xiaomi 18 Pro Max показал результат примерно на 26% выше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-экраном, дополнительным 2,9-дюймовым дисплеем на задней панели и батарейкой емкостью 8500 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Основная камера включает два 200-Мп сенсора и дополнительный 50-Мп модуль.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Третье место досталось Galaxy S26 Ultra. Флагман от Samsung работает на специальной версии Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench 6 смартфон набирает 3685 баллов в одноядерном тесте и 11 198 баллов в многоядерном. По сравнению с Galaxy S24 Ultra производительность процессора выросла на 19%, а графики – на 24%.

Одним из главных преимуществ смартфона стала система из четырех камер с основным 200-Мп сенсором, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя телеобъективами. Также выделяется 6,9-дюймовый экран LTPO AMOLED с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 60 Вт.

Oppo Find X10 Pro Max

Четвертую строчку занял Oppo Find X10 Pro Max на базе 2-нм процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. В Geekbench смартфон получил 3052 балла в одноядерном и 10 439 баллов в многоядерном тестах. Несмотря на отставание от новейших чипов Qualcomm, устройство хорошо справляется с требовательными играми на максимальных настройках графики.

Особенностью модели стала основная камера с тремя 200-мегапиксельными сенсорами. Производитель предлагает дополнительный комплект с телеконвертером, обеспечивающим десятикратній оптический зум и увеличение до 40 раз.

Тажке телефон получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Google Pixel 11 Pro XL

Замыкает пятерку Pixel 11 Pro XL. По чистой вычислительной мощности он уступает остальным участникам рейтинга: процессор Tensor G6 выдал 2739 баллов в одноядерном и 7586 баллов в многоядерном тестах Geekbench 6. При интенсивной многозадачности телефон также может терять плавность работы и заметно нагреваться.

Тем не менее модель заслужила место в списке благодаря возможностям ИИ и камерам. Google заявляет, что Tensor G6 обеспечивает на 50% больше вычислительной мощности TPU по сравнению с предыдущим поколением. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, а дополнительно предусмотрены сверхширокоугольный модуль на 48 Мп и 48-мегапиксельный телеобъектив с пятикратным оптическим увеличением.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг Android-смартфоном с лучшим соотношением цены-производительности. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стала Motorola.

Также эксперты протестировали и выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов с высокой скоростью работы. Конкуренция между производителями привела к тому, что "бюджетный" смартфон больше не означает "слабый".

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