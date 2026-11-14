iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Эксперты составили рейтинг самых мощных смартфонов, выпущенных в 2026 году. В список вошли модели от Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo и Google. При выборе учитывались не только результаты процессорных тестов, но и производительность при длительной нагрузке, объем ОЗУ, автономность, скорость зарядки и возможности камер.

Как отмечает издание BGR, самые высокие результаты в синтетических тестах показал процессор Apple A20 Pro, установленный в iPhone 18 Pro Max. Однако конкуренты на базе новых процессоров Qualcomm также продемонстрировали впечатляющую производительность. 

При определении лидеров журналисты учитывали не только максимальную производительность процессоров, но и то, насколько хорошо смартфоны сохраняют ее при продолжительной нагрузке. Для этого использовались результаты Geekbench и 3DMark, а также практические тесты, включая длительные игровые сессии и обработку видео в разрешении 4K.

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Apple iPhone 18 Pro Max

iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Первое место занял iPhone 18 Pro Max с процессором A20 Pro, изготовленным по 2-нм техпроцессу. Чипcет включает шестиядерный центральный процессор, семиядерную графику и два 16-ядерных нейронных блока.

В бенчмарке Geekbench 7 смартфон набрал 4735 баллов в одноядерном и 12 545 баллов в многоядерном тестах. Это лучшие показатели среди участников рейтинга.

Также устройство получило 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2868 × 1320 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит на улице. За автономность отвечает аккумулятор, которого, по оценке Apple, хватает до 45 часов воспроизведения видео. Основная камера состоит из трех 48-мегапиксельных сенсоров. Среди ее особенностей – переменная диафрагма и четырехкратный оптический зум.

Xiaomi 18 Pro Max

iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Вторую позицию занял Xiaomi 18 Pro Max – первый смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Этот 2-нм чип работает на частоте 5,01 ГГц и комплектуется графикой Adreno 850. Покупателям доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти.

В тестировании 3DMark Wild Life Extreme Xiaomi 18 Pro Max показал результат примерно на 26% выше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-экраном, дополнительным 2,9-дюймовым дисплеем на задней панели и батарейкой емкостью 8500 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Основная камера включает два 200-Мп сенсора и дополнительный 50-Мп модуль. 

Samsung Galaxy S26 Ultra

iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Третье место досталось Galaxy S26 Ultra. Флагман от Samsung работает на специальной версии Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench 6 смартфон набирает 3685 баллов в одноядерном тесте и 11 198 баллов в многоядерном. По сравнению с Galaxy S24 Ultra производительность процессора выросла на 19%, а графики – на 24%.

Одним из главных преимуществ смартфона стала система из четырех камер с основным 200-Мп сенсором, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя телеобъективами. Также выделяется 6,9-дюймовый экран LTPO AMOLED с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 60 Вт. 

Oppo Find X10 Pro Max

iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Четвертую строчку занял Oppo Find X10 Pro Max на базе 2-нм процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. В Geekbench смартфон получил 3052 балла в одноядерном и 10 439 баллов в многоядерном тестах. Несмотря на отставание от новейших чипов Qualcomm, устройство хорошо справляется с требовательными играми на максимальных настройках графики.

Особенностью модели стала основная камера с тремя 200-мегапиксельными сенсорами. Производитель предлагает дополнительный комплект с телеконвертером, обеспечивающим десятикратній оптический зум и увеличение до 40 раз.

Тажке телефон получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Google Pixel 11 Pro XL

iPhone, Xiaomi или Samsung: определен самый мощный смартфон 2026 года

Замыкает пятерку Pixel 11 Pro XL. По чистой вычислительной мощности он уступает остальным участникам рейтинга: процессор Tensor G6 выдал 2739 баллов в одноядерном и 7586 баллов в многоядерном тестах Geekbench 6. При интенсивной многозадачности телефон также может терять плавность работы и заметно нагреваться.

Тем не менее модель заслужила место в списке благодаря возможностям ИИ и камерам. Google заявляет, что Tensor G6 обеспечивает на 50% больше вычислительной мощности TPU по сравнению с предыдущим поколением. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, а дополнительно предусмотрены сверхширокоугольный модуль на 48 Мп и 48-мегапиксельный телеобъектив с пятикратным оптическим увеличением.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг Android-смартфоном с лучшим соотношением цены-производительности. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стала Motorola.

Также эксперты протестировали и выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов с высокой скоростью работы. Конкуренция между производителями привела к тому, что "бюджетный" смартфон больше не означает "слабый".

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