Болгария больше не будет давать Украине деньги и оружие: премьер объяснил причину

В отношении Болгарии в настоящее время действует процедура чрезмерного дефицита бюджета.

Болгария больше не будет участвовать в новом раунде европейского финансирования для Украины, заявил премьер-министр страны Румен Радев. Как пишет g4media.ro, он также сказал, что Болгария не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы из армейских запасов.

Премьер-министр заявил, что в отношении Болгарии в настоящее время действует процедура чрезмерного дефицита бюджета, к тому же страна сталкивается с трудностями в отношении своих резервов, поэтому в нынешних условиях она не может предоставить финансовые средства.

"Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляен неоднократно просила нас свести дефицит ниже лимита в 3%", – сказал Радев.

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Он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать другим государствам-членам ЕС в принятии ими собственных решений об оказании финансовой помощи. В то же время Болгария готова обсудить механизмы, которые гарантировали бы использование средств исключительно на гуманитарные нужды, обеспечение электроэнергией и медицинскую помощь – а не на закупку вооружений. Если Болгария выступит в качестве гаранта, Радев настаивает на внедрении механизмов, которые позволили бы направлять средства непосредственно болгарской общине, сосредоточенной в ряде регионов Украины.

Он также добавил, что Болгария больше не поставляет Украине оружие и боеприпасы из армейских запасов.

По его словам, в 2022 и 2023 годах болгарские оборонные предприятия осуществляли экспорт в очень крупных объемах, однако впоследствии показатели постепенно снизились. Радев объяснил это изменением характера войны: если на начальном этапе существовала острая потребность в боеприпасах, то сейчас спрос сместился в сторону беспилотных летательных аппаратов.

Финансирование Украины – главное

У Украины возникла дополнительная потребность в финансировании в следующем году – Киев должен получить еще 70 млрд евро.

Венгрия, Чехия и Словакия хотят, как и в случае с уже согласованным кредитом на 90 млрд евро, добиться освобождения от участия в финансовом обеспечении нового займа. Одним из возможных вариантов его погашения является использование замороженных российских государственных активов.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев также отказался от участия своей страны в предоставлении новой финансовой помощи Украине.

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