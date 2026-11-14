Не Samsung и не Xiaomi: какой бюджетный смартфон удивил экспертов больше всех

При цене ниже €200 смартфон предлагает редкое для класса сочетание яркого AMOLED-экрана и хорошей автономности, несмотря на бюджетную начинку.

Обозреватели немецкого издания CHIP назвали Motorola Moto G67 лучшим Android-смартфоном в ценовой категории до 200 евро. Модель выделяется качественным OLED-экраном, высокой автономностью и небольшим весом, хотя без компромиссов не обошлось.

Главным преимуществом Moto G67 эксперты называют дисплей. Смартфон оснащен 6,8-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2772×1272 пикселя и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает почти 1800 нит, поэтому картинка остается хорошо различимой даже под ярким солнцем.

Еще один плюс – автономность. В тесте CHIP смартфон проработал более 18 часов в режиме непрерывного использования. Несмотря на большой экран и аккумулятор, корпус получился достаточно легким: Moto G67 весит всего 182 грамма при толщине около 7,3 мм.

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Производитель также предусмотрел защиту от брызг по стандарту IP64, поддержку 5G, NFC и eSIM. Для расширения памяти предусмотрен отдельный слот для карты microSD. Задняя панель имеет покрытие, напоминающее кожу, благодаря чему телефон удобнее держать в руке.

Основные недостатки Moto G67 связаны с производительностью. Процессора Dimensity 6300 достаточно для мессенджеров, браузера и социальных сетей, однако .для, тяжелых приложений и активной многозадачности его мощности уже не хватает, а иногда заметны небольшие подтормаживания.

Двойная камера на 50 Мп неплохо снимает при хорошем освещении, однако в темноте качество снимков ухудшается. Еще один минус – медленная зарядка: за первые 30 минут батарея восполняет лишь 38%, а полная зарядка занимает около двух часов. Беспроводной зарядки при этом нет.

Не слишком впечатляет и срок программной поддержки – Motorola обещает обновления Android до 2030 года. Для бюджетного телефона это неплохой показатель, но некоторые конкуренты, в том числе Samsung, предлагают более длительную поддержку.

Эксперты CHIP отмечают, что Moto G67 станет удачной покупкой, если в приоритете читаемый на солнце экран, легкий стильный корпус и долгая работа от батареи для повседневных задач. При цене ниже €200 смартфон предлагает редкое для класса сочетание яркого AMOLED-экрана и хорошей автономности, несмотря на бюджетную начинку.

Если вы в поисках нового смартфона, эксперты AnTuTu обновили рейтинг самых выгодных по цене/мощности Android-смартфоном. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стали устройства Motorola.

УНИАН писал, что новый Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу рекорднов Гиннесса. Устройство из доступной ценовой категории получило батарею с огромной емкостью 10 000 мАч.

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