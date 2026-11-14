Посланники Трампа начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РФ

Также команда Трампа обеспечила участие европейских партнеров в дальнейших переговорах.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над подготовкой обмена пленными между Украиной и Россией, который должен стать крупнейшим с начала войны. Об этом сообщила заместителя пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в соцсети Х.

Она отметила, что по указанию Трампа Кушнер и Уиткофф провели масштабную работу с обеими сторонами российско-украинского конфликта, стремясь положить ему окончательный конец. В частности, на этой неделе в Абу-Даби состоялся исторический второй раунд трехсторонних переговоров; также посланники Трампа провели встречи с президентами Зеленским и Путиным.

"Было обеспечено участие европейских партнеров в дальнейших дискуссиях, а также начата подготовка к крупнейшему за время войны обмену пленными", - говорится в сообщении.

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Келли добавила, что это "обнадеживающий прогресс на пути к миру".

Мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби пытаются договориться о крупном обмене военнопленными - тысячу на тысячу или полторы на полторы.

По словам Кушнера, новый раунд переговоров может состояться уже на следующей неделе.

Также мы писали, что Уиткофф подтвердил участие представителей Европы в следующих переговорах. Он подчеркнул, что они являются партнерами США и важно, чтобы у них также была возможность участвовать в этих переговорах.

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