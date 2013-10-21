Законопроект о лечении заключенных за границей временно отзовут - Ефремов

14:17, 21 октября 2013
Политика
1467 0

Лидер фракции ПР Александр Ефремов утверждает, что внефракционный народный депутат Сергей Мищенко отзовет свой законопроект относительно лечения заключенных за рубежом для внесения в него изменений.

Ефремов предлагает создать рабочую группу, которая будет работать над законопроектом Мищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Александр Ефремов сказал на брифинга после Согласительного совета, отвечая на вопросы журналистов, требует ли законопроект, в соответствии с которым экс-премьер Юлия Тимошенко смогла бы выехать на лечение, заключения каких-либо международных соглашений.

“Я надеялся, что при условии тех договоренностей, которые есть, при условии заявления Президента, что он сказал, что как только парламент примет закон... Я приду сегодня на Согласительный совет и, по крайней мере, Яценюк поднимется и скажет, что “мы подготовили соответствующий законопроект, мы предлагаем его рассмотреть”, - сказал Ефремов и добавил, что этого не происходит, что вызывает сомнение, на самом ли деле коллеги хотят делать то, о чем говорят.

Читайте также: В ПР отрицают разработку закона, запрещающего выезд заключенных за границу на лечение

“Единственный законопроект, который я вижу на сегодняшний день, — это законопроект Мищенко. Он есть, и только вокруг этого законопроекта можно вести дискуссию, потому что других документов просто нет зарегистрированных”, - сказал лидер фракции ПР и добавил, что если других законопроектов не будет — нужно создавать рабочую группу, которая будет работать над законопроектом Мищенко.

В то же время, отметил Ефремов, по его информации, Мищенко хочет отозвать свой законопроект для внесения дополнений и затем вновь внести его в парламент.

“По крайней мере, мне мои коллеги говорят так. Если это так, то, наверное, есть какие-то вопросы, которые даже автор хочет доработать”, - сказал Ефремов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter