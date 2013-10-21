Законопроект о лечении заключенных за границей временно отзовут - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Александр Ефремов сказал на брифинга после Согласительного совета, отвечая на вопросы журналистов, требует ли законопроект, в соответствии с которым экс-премьер Юлия Тимошенко смогла бы выехать на лечение, заключения каких-либо международных соглашений.

“Я надеялся, что при условии тех договоренностей, которые есть, при условии заявления Президента, что он сказал, что как только парламент примет закон... Я приду сегодня на Согласительный совет и, по крайней мере, Яценюк поднимется и скажет, что “мы подготовили соответствующий законопроект, мы предлагаем его рассмотреть”, - сказал Ефремов и добавил, что этого не происходит, что вызывает сомнение, на самом ли деле коллеги хотят делать то, о чем говорят.

Читайте также: В ПР отрицают разработку закона, запрещающего выезд заключенных за границу на лечение

“Единственный законопроект, который я вижу на сегодняшний день, — это законопроект Мищенко. Он есть, и только вокруг этого законопроекта можно вести дискуссию, потому что других документов просто нет зарегистрированных”, - сказал лидер фракции ПР и добавил, что если других законопроектов не будет — нужно создавать рабочую группу, которая будет работать над законопроектом Мищенко.

В то же время, отметил Ефремов, по его информации, Мищенко хочет отозвать свой законопроект для внесения дополнений и затем вновь внести его в парламент.

“По крайней мере, мне мои коллеги говорят так. Если это так, то, наверное, есть какие-то вопросы, которые даже автор хочет доработать”, - сказал Ефремов.