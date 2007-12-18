25-летний житель Ровно получил свой 30-й загранпаспорт

В Ровно установлен своеобразный рекорд: 25-летний житель города Андрей ДЕДЮХИН получил свой 30-й загранпаспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Управления МВД Украины в Полтавской области проведена пресс-конференция.

Так часто А.ДЕДЮХИН меняет паспорта из-за частых поездок за границу. Как объяснил сам виновник события, он уже и не вспомнит точного количества пересечений границ государства. В СВЯЗИ С бизнесом А.ДЕДЮХИН ежемесячно выезжает за пределы Украины до 30 раз, а пересекать границу за одни сутки ему приходилось даже дважды. Больше всего рекордсмен-путешественник бывал в Польше. Как правило, путешествует автомобилем.

Как сообщил заместитель заведующего Отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Ровенской области Дмитрий КОЖУШКО, такого количества заграничных документов они не выдавали еще никому. Самое большее - человек приходил за десятым паспортом.

Ровенский путешественник в тридцятый раз получил загранпаспорт в торжественной обстановке. Работники отдела наградили его символическим пропуском на внеочередную выдачу следующего заграничного документу. Они не сомневаются, что их клиент и дальше будет бить собственные рекорды.