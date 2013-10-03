За вступление в ЕС проголосовали бы 40% украинцев

За вступление Украины в Европейский Союз в случае проведения соответствующего референдума проголосовали бы 40,5% граждан, за вступление в Таможенный союз – 35%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-23 сентября 2013 года.

Опрос показал, что сторонников вступления Украины в Евросоюз больше, чем сторонников вступления в Таможенный союз, в Западном и Центральном регионах (73% против 13% и 45% против 25%), а сторонников вступления в Таможенный союз больше, чем в Евросоюз, – в Южном и Восточном регионах (46% против 26% и 57% против 18%).

Согласно данным опроса, в случае проведения отдельного референдума относительно вступления Украины в ЕС, больше украинцев готовы проголосовать «за», чем «против» (43% против 30%). Сторонники вступления в Евросоюз преобладают в Западном и Центральном регионах (75% против 13% и 46% против 26%), а противники вступления – в Южном и Восточном (37% против 29% и 46% против 23%).

В случае проведения отдельного референдума относительно вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, также больше украинцев готовы проголосовать «за», чем «против» (40% против 33%). Сторонники вступления в Таможенный союз преобладают в Восточном и Южном регионах (62% против 12% и 50% против 19%), а противники – преобладают в Центральном и Западном регионах (42% против 29% и 59% против 21%).

По данным исследования, за вступление в Европейский Союз более склонны голосовать представители молодежи (18-29 и 30-39 лет – соответственно 50% и 48%) и средней возрастной группы (40-49 лет – 46%), за вступление в Таможенный союз – представители старших возрастных групп (50-59 лет – 44%, 60-69 лет – 47% и не менее 70 лет - 53%).

Почти 76% украинцев готовы были бы сейчас принять участие в референдуме относительно вступления Украины в Европейский Союз или в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

КМИС методом интервью опросил 2044 респондента во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.