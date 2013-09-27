Свободная торговля с ЕС принесет Украине больше выгод, чем с ТС - эксперт

Кроме того, членство в ТС может частично ограничить суверенитет Украины, чего не предполагает ассоциация с ЕС — рассказал Марьян Заблоцкий, экономический эксперт.

«В отличие от договоров в рамках Таможенного союза, соглашение об ассоциации с ЕС не предполагает создания единого наднационального органа. Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества предусматривает действие двух наднациональных органов: Комиссия Таможенного союза (КТС) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Оба органа получают широкие полномочия в регулировании внутренней и внешнеэкономической политики стран-членов. Для принятия решений этим наднациональным органам не нужно согласие украинской стороны. В то же время в рамках ассоциации с ЕС все наоборот — решения могут быть приняты только с согласия Украины и Евросоюза. Соглашение об ассоциации с ЕС, в отличие от соглашения с Таможенным союзом, предусматривает равноправные отношения, где ни одна сторона не имеет возможности навязывать свою волю», — пояснил Заблоцкий.

Эксперт также отметил, что рынок Евросоюза потенциально более емкий для украинских экспортеров, нежели рынок стран Таможенного Союза.

«ЕС импортирует в семь раз больше товаров, чем страны Таможенного союза. Заработная плата в ЕС в три с половиной раза выше, численность населения тоже почти в три раза выше. Поэтому потенциально выгода от свободной торговли с ЕС больше, чем от аналогичных договоренностей с Таможенным союзом», — анализирует эксперт. Заблоцкий добавляет, что ассоциация с ЕС и режим свободной торговли с ним станут не только мощным стимулом для модернизации украинской промышленности во всех отраслях, но и откроют для наших экспортеров рынки многих развивающихся стран: Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые будут наиболее динамично расти в ближайшее десятилетие.

К дополнительным преимуществам ассоциации Украина-ЕС Заблоцкий относит возможности усиления энергетической безопасности Украины и диверсификации поставок энергоносителей, прежде всего газа.

Напомним, ранее аналитическая группа «Da Vinci AG» обнародовала исследование о динамике торговли между странами-участницами Таможенного Союза, в который входят Беларусь, Россия и Казахстан. В исследовании эксперты отметили, что главные выгоды от объединения получает лишь Россия. В отношении продукции из Беларуси продолжает действовать режим выборочного допуска товаров на рынок РФ. А экономика Казахстана консервируется на сырьевом уровне. В то же время эта страна так и не смогла получить свободный доступ к газо- и нефтетранспортной инфраструктуре России, как это предусмотрено, для расширения самостоятельных экспортных поставок энергетических ресурсов из Казахстана. Как следствие, отмечали аналитики «Da Vinci AG», вместо роста товарооборота в пределах ТС наблюдается его постепенное сокращение.