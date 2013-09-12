Завтра в Украине облачная и дождливая погода

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в западной части местами сильные дожди, только в восточной части и Крыму без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части 12-17°; днем 20-25°, в Крыму до 29°, в западных и северных областях 14-19°.

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В Киевской области завтра облачная и дождливая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 14-19°.

В столице также будет облачная и дождливая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 16-18°.

12 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Одессы 15°; в Днепре возле Киева - 16°.