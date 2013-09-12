Синоптики прогнозируют Европе рекордно холодную зиму
11:17, 12 сентября 2013Общество
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Сразу несколько авторитетных метеослужб уже сейчас заявляют, что грядущая зима в Европе будет особенно суровой и продлит список аномально холодных зим 21 века.
На счету нынешнего тысячелетия уже 5 аномально холодных зим
Прогноз основан на расчете климатических индексов, из которых следует, что в регионе значительную часть времени будет преобладать перенос воздушных масс с севера и северо-востока, передает Метео-ТВ.
Похожая ситуация отмечалась более полувека назад, в 1950-х годах. На счету нынешнего тысячелетия уже 5 аномально холодных зим. Через несколько месяцев можно будет проверить точность прогнозов.
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