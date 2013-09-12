Синоптики прогнозируют Европе рекордно холодную зиму

Прогноз основан на расчете климатических индексов, из которых следует, что в регионе значительную часть времени будет преобладать перенос воздушных масс с севера и северо-востока, передает Метео-ТВ.

Похожая ситуация отмечалась более полувека назад, в 1950-х годах. На счету нынешнего тысячелетия уже 5 аномально холодных зим. Через несколько месяцев можно будет проверить точность прогнозов.