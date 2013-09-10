Среди украинцев - в полтора раза больше самоубийц, чем жертв ДТП

По информации Украинского Союза ветеранов Афганистана, эта цифра составляет 3360 человек. Уровень смертности от внешних факторов - несчастных случаев, аварий, умышленных убийств и самоубийств в 2,4 раза выше в Украине, чем в странах ЕС.

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При этом, каждая пятая смерть от неестественных причин в Украине - это самоубийство. Этот показатель в 1,5 раза превышает уровень смертности в результате ДТП, сообщает ТСН.

"Общий коэффициент смертности в Украине почти в 1,9 раза выше, чем в странах Европейского Союза. Кроме того, украинцы умирают раньше, чем их ровесники в странах с развитой или развивающейся экономикой", - рассказала доктор наук государственного управления, главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи Наталья Рынгач.

Суммарно в прошлом году в Украине умерли 663 тыс. человек, а в первом полугодии этого года - 335 тыс. Продолжительность жизни украинцев в среднем на 10 лет ниже, чем в странах Европы, и на 18-19 лет, чем в Японии.