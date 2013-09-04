Эксперты: Украине стало легче занимать на внешних рынках

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Райффайзен банка Аваль.

«В июне дефицит платежного баланса составил 1082 млрд. долларов, в отличие от профицита в размере 514 млн. долларов в мае. В то же время, профицит платежного баланса за первые 6 месяцев 2013 составил 2,2 млрд. долларов, что гораздо лучше результата первого полугодие 2012 года, когда дефицит платежного баланса составил 1,1 млрд. долларов», - отмечают они.

При этом эксперты утверждают, что дефицит текущего счета сократился почти на 40% (с 5,8 до 3,7 млрд. долларов) в условиях резкого падения энергетического импорта и импорта продукции машиностроения.

В то же время, по их словам, профицит финансового счета увеличился на 25% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это обусловлено значительным улучшением доступа к внешним заимствованиям (общий объем выпуска еврооблигаций составил более 6 млрд. долларов в течение этого периода) и сокращением оттока наличной валюты (чистый спрос на наличную валюту упал на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», констатируют в банке.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.