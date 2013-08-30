На Панина открыли дело за разжигание межнациональной вражды

Как сообщила УНИАН пресс-офицер крымского главка МВД Ольга Богославская, производство открыл Алуштинский горотдел милиции по статье 161 УКУ (разжигание национальной вражды и ненависти).

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Расследование начато после обращения лидера фракции "Курултай-Рух" в Верховном совете Крыма, первого заместителя главы крымскотатарского Меджлиса Рефата Чубарова в крымскую прокуратуру.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия Бояркина, прокуратура передала обращение в милицию.

Как сообщал УНИАН, милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" после аварии в Крыму с участием Панина, которая вызвала резонанс в прессе из-за высказываний актера о втором участнике ДТП - крымском татарине.

По данным ВО «Свобода», российский актер после ДТП в Крыму с участием крымского татарина, в частности, сказал, что "... правильно, что Сталин их (крымских татар) во время войны выселил из Крыма", а также сказал: "А я разве в Украине нахожусь? Я не в Украине, я в Крыму!".

"Молодой мальчик - татарин, врезался в бампер. Там нет ни одной царапины, но это он врезался. Человек позволил себе хамски пообщаться и все. Ничего не произошло - все нормально. Хамское быдло ударил машину в "жопу", захотел заработать денег. У него это не получилось... Я его за горло схватил. Был бы у меня камень под рукой, я бы ему башку разбил", - комментировал Панин свой поступок СМИ.

Позже Панин извинился за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть.

Меджлис извинения не принял и требовал суда для актера.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания Панина.