В Госстате говорят, что средняя зарплата в Украине выросла

По данным Госстата, по сравнению с июлем 2012 года средняя зарплата выросла на 8,8%.

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При этом средняя зарплата по промышленности составила 3 895 грн, что на 162 грн больше июньского показателя.

Самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован в авиационном транспорте – 10 538 грн (снижение по сравнению с июнем на 199 грн), самый низкий – в почтовой и курьерской деятельности – 1 938 грн (рост на 33 грн).

Зарплата ниже среднего зафиксирована в сельском хозяйстве – 2 571 грн, строительстве – 2 823 грн, в сфере общественного питания – 2 246 грн, операций с недвижимостью – 2 848 грн, здравоохранения – 2 552 грн, образования – 2 982 грн, в сфере культуры – 3 107 грн, а также в сферах торговли и ремонта авто – 3 110 грн.

В региональном разрезе зарплаты выше среднего получали жители Киева – 5 238 грн, Донецкой области – 3 901 грн, Луганской области – 3 497 грн, Днепропетровской области – 3 459 грн и Киевской области – 3 474 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в июне по сравнению с маем 2013 года выросла на 127 грн, или на 3,9%, – до 3 380 грн.

Средний уровень зарплаты в промышленности в июне т.г. превысил средний показатель по стране и составил 3 733 грн, что на 20 грн больше показателя мая.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 10 737 грн (против 10 574 грн в мае). Самая низкая зарплата – в почтовой и курьерской деятельности – 1 905 грн (против 1 948 грн в мае).

Объем задолженности по заработной плате в Украине в июле 2013 года сократился по сравнению с июнем на 4,2 млн грн, или на 0,4%, и на 1 августа составил 985,4 млн грн.