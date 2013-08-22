Дело обвиняемого в подготовке покушения на Путина передали в суд

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский направил в суд уголовное дело в отношении Ильи Пьянзина, обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

“Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Пьянзина, в декабре 2011 г. – январе 2012 г. готовившегося к посягательству на жизнь Владимира Путина, занимавшего в тот период должность Председателя Правительства Российской Федерации”, - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также сообщили, что Пьянзин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде)), ч. 1 ст. 30 и ст. 277 (приготовление к посягательству на жизнь государственного деятеля), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 3 ст. 222 (незаконные хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ.

“По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. на территории Украины, по предложению Адама Осмаева и Руслана Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова устойчивую вооруженную группу (банду). Перед ней была поставлена задача совершить покушение на кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях прекращения его государственной и иной политической деятельности, а также из мести за борьбу с незаконными вооруженными формированиями на территории Северного Кавказа и восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Посягательство предполагалось совершить в г. Москве путем взрыва заминированного автомобиля на пути следования кортежа”, - информирует пресc-служба Генпрокуратуры РФ.

В пресс-службе также отметили, что с целью подготовки к совершению преступления указанные лица в период декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее двух кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде г. Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. очередного самодельного взрывного устройства произошел пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации был выдан российской стороне.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске - гражданина Казахстана Пьянзина и уроженца Грозного Осмаева. По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что дал признания в подготовке покушения под давлением и пытками.