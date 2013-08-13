Прокуратура Одессы решила, что обвиняемого в покушении на Путина не пытали

Об этом УНИАН сообщила адвокат Осмаева Ольга Черток.

«Прокуратура посчитала, что состава преступления нет… Был допрошен только Осмаев без адвоката и Нечипорук (следователь СБУ). Осмаев сказал, что пытки были, а Нечипорук, что не применялись. Прокуратура поверила сотруднику СБУ», - рассказала Черток.

Она добавила, что у нее имеется «официальный документ ФСБ России, подтверждающий, что в феврале в Одессе вместе с Адамом, был задержан его отец и гражданка Кошкина, но прокуратура больше никого не допрашивала».

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Адвокат не смогла уточнить, когда прокуратура закрыла дело, добавив, что Осмаев получил об этом соответствующий документ на украинском языке, который не понимает. Ее подзащитный уже написал соответствующее заявление, в котором просит предоставить постановление на русском языке.

На данный момент корреспонденту УНИАН не удалось получить официальный комментарий прокуратуры Одессы по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

Осмаев неоднократно заявлял, что дал признания под давлением и пытками, после чего прокуратура Одессы начала проверку заявления обвиняемого.

27 июня жена Адама Осмаева - Амина Окуева зачитала на пресс-конференции заявление своего свекра Асламбека Осмаева, в котором он утверждает, что его похищали спецслужбы и оказывали на него давление для получения показаний сына.