Падение акций компании Ахметова остановило украинскую биржу

Украинская биржа приостановила на час с 15.27 до 16.26 торги акциями «Укртелекома» в связи с падением акций на 22%, сообщила УНИАН представитель Украинской биржи.

«По «Укртелекому» приостановка есть, согласно правилам торговли, произошло отклонение бумаг во втором уровне листинга. По нашим правилам мы должны приостановить торги на час, после чего бумага будет снова торговаться. Приостановка была в 15.27, а в 16.26 она будет снята», - сообщили она.

Как сообщал УНИАН, финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова сообщила о приобретение у корпорации «ЕSU» 92,79% акций национального оператора связи «Укртелеком». Вместе с тем, сделка окончательно не закрыта, поскольку требует ряда разрешений. В частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен к сентябрю обнародовать выводы по приобретению пакета акций.