На День Независимости над Львовом будет летать военный вертолет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, решение о предоставлении разрешения на проведение полетов вертолета над городом 23 и 24 августа принял исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня, 9 августа. Полеты с Государственным флагом Украины будет выполнять военный вертолет Ми-8.

По теме: Янукович и триатлонисты не поделили дорогу на День Независимости

„Как отмечается в проекте решения, полет будет осуществляться за счет Министерства обороны Украины. Полет можно будет проводить только при условии соблюдения установленного маршрута полета, соответствующей высоты, необходимых мер предосторожности, технической исправности вертолета, а также при наличии необходимого разрешения на проведение деятельности с использованием воздушного пространства”, - отмечается в сообщении.