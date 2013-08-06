В Горловку расследовать аварию выехала группа работников ГПУ, МВД и СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, заметив, что эта группа должна установить все обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия на предприятии “Стирол”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, в 14.20 во время проведения ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в г. Горловке произошли выбросы аммиака. По данным Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате ЧС 5 человек погибли и 20 пострадали.

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По предварительным данным, на заводе произошел разрыв аммиакопровода.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.