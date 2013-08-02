Немецкие бизнесмены хотят сотрудничать с Украиной – депутат Бундестага

Об этом заявил Карл-Георг Вельман, член комитета по международным делам Бундестага, передает РБК-Украина.

«Я думаю, что шансы Украины получить соглашение об ассоциации существенно улучшились. Свидетельством тому является, в частности, нынешний визит первого вице премьер-министра Сергея Арбузова, его содержательные встречи и переговоры, которые он провел на уровне немецкого вице-канцлера, а также министра иностранных дел», – сказал Вельман.

Он отметил огромный интерес со стороны немецкого бизнеса к сотрудничеству с Украиной и подчеркнул, что подписание соглашения об ассоциации открывает огромные возможности для привлечения инвестиций в украинскую экономику, создание рабочих мест и улучшение благосостояния рядовых граждан Украины.

«Украина располагает огромным промышленным потенциалом, природным потенциалом, имеет все перспективы и хорошие шансы превратиться в процветающую страну, которая вначале может стать ассоциированным, а впоследствии и полноправным членом ЕС. Украина от этого только выиграет. Мы рассчитываем на значительное увеличение иностранных инвестиций в вашу экономику. Технологическая и экономическая база Украины настолько мощные, что немецкие предприниматели очень быстро найдут у вас надежных партнеров, особенно в индустриальной сфере. А это означает повышение благосостояния украинцев, повышение стандартов жизни», – заявил депутат немецкого Бундестага.

В качестве примера Вельман привел пример Польши, которая в начале 90-х годов получила сначала ассоциированное, а позже полноправное членство в ЕС. И хотя некоторые политики и предприниматели боялись евроинтеграции, позже все ощутили огромные выгоды от такого шага.

Напомним, накануне первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов посетил Германию. В ходе встреч с руководством страны его заверили, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии в вопросе подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а также отметили значительный прогресс в проведении реформ в Украине.