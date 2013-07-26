ЕС обеспокоен: Украина только «кормит обещаниями» разрешения торговых споров

Европейский Союз обеспокоен отсутствием прогресса в разрешении торговых споров с Украиной, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

“Единственным результатом длительного процесса консультаций является только обещание дальнейших двусторонних дискуссий. Существует большое беспокойство, что времени для нахождения решения, которое удовлетворит обе стороны, становится все меньше. Поэтому ЕС верит в то, что украинская сторона быстро предпримет необходимые действия, чтобы удержать свою торговую политику как в рамках правил международной торговли, так и в пределах ожидаемых в будущем привилегированных отношений в контексте глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС”, - говорится в сообщении.