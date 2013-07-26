Банкиры считают, что осенью на валютном рынке не будет серьезных волнений

Такое мнение высказал начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен» банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

«Гривна несколько укрепилась за последние дни. Межбанковские котировки по паре USD/UAH снизились с отметки 8,153-8,158 неделей ранее до текущих уровней 8,131-8,137. Наверное, свою роль сыграло общее затишье в период летних отпусков, что снижает спрос на валюту», - сказал специалист.

По его словам, в последнее время также наблюдается некоторое увеличение предложения валюты, что может быть связано с началом сезона экспорта зерновых нового урожая (в этом году сбор урожая начался достаточно рано). «Таким образом, стабильная ситуация на рынке дает основания надеяться на то, что этой осенью мы не увидим такой турбулентности на валютном рынке, которая имела место в прошлом году. Хотя, сезонного роста спроса на валюту (как в наличном, так и безналичном сегменте рынка) избежать вряд ли удастся», - добавил Сологуб.

Напомним, в апреле предложение иностранной валюты на наличном рынке Украины впервые превысило спрос на нее.