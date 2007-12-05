Повышение цены на российский газ ударит по химической промышленности

В результате повышения цены на российский газ для Украины самые негативные последствия будут для химической промышленности.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил народный депутат Давид ЖВАНИЯ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

«Для промышленности это будет проблема, особенно для химической промышленности», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Он считает, что при таких обстоятельствах власти нужно смотреть на структуру промышленности и решать, насколько необходимо развивать отрасль, в которой 90% продукции идет на экспорт и при этом используется достаточно дорогой импортированный газ.

В то же время Д.ЖВАНИЯ отметил, что для металлургической отрасли повышение цены на газ будет менее проблемным, поскольку «металлургия уже привыкла к высокой цене».

Он отметил, что для нового правительства повышения цены на газ будет еще одной сложностью, поскольку «всегда сложно, когда происходит повышение цен».

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина сегодня согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 дол. за тыс. куб. м.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 дол. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа по территории Украины - 1,6 дол. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.