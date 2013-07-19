Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского (аудио)

Маяковский родился 19 июля (по старому стилю 7 июля) 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии России (ныне - Грузия). С 1902 года учился в гимназии в Кутаиси, затем в Москве, куда в 1906 году после смерти отца переехал вместе с матерью и двумя сестрами. В 1908 году был исключен из гимназии за неуплату денег за обучение, говорится в подготовленной РИА Новости биографической справке.

В 1908 году, увлекшись идеями социал-демократии, Владимир Маяковский вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, принимал участие в подпольной работе. Трижды подвергался арестам, 11 месяцев провел в одиночной камере Бутырской тюрьмы, откуда был освобожден в январе 1910 года на поруки матери, после чего вышел из партии. В тюрьме начал писать стихи.

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В 1911 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где сблизился с кубофутуристами. В 1912 году опубликовал первое стихотворение "Ночь"в футуристическом сборнике "Пощечина общественному вкусу". Принимал участие в художественных выставках современного искусства, выступал с чтением своих стихов.

В 1913 году вышел его первый сборник "Я" (цикл из четырех стихотворений). В декабре 1913 года в петербургском театре "Луна-парк"была поставлена, при участии автора, трагедия Маяковского "Владимир Маяковский", в которой поэт исполнил главную роль.

Маяковский вместе с членами группы кубофутуристов активно участвовал в "футуристических турне"по России - коллективных выступлениях с лекциями и чтением стихов. В выступлениях были сильны элементы театрализации, эпатажа (вызывающая манера поведения, необычные одежда, грим).

В феврале 1914 года за публичные выступления он был исключен из училища.

В 1915 году поэт сотрудничал с журналом "Новый Сатирикон", где опубликовал ряд сатирических и юмористических стихотворений ("Гимн судье", "Гимн ученому", "Гимн обеду", "Вот так я сделался собакой"и др.). В 1914-1915 годах написал поэму "Облако в штанах".

В 1915-1917 годах Маяковский проходил военную службу в Петрограде в тыловой Военно-автомобильной школе.

В день Октябрьской революции Маяковский был в Смольном, где находился ЦК РСДРП(б) и штаб восстания. Он был одним из первых деятелей культуры и искусства, кто откликнулся на призыв советской власти сотрудничать с ней; участвовал в первых совещаниях и собраниях представителей культуры. В период 1917-1918 годов написал и опубликовал "Наш марш", "Оду революции", поставил пьесу "Мистерия-буфф".

К 1918 году относятся опыты Маяковского в области кино, при этом поэт выступал в роли сценариста, режиссера и актера (всего снято три фильма). Впоследствии Маяковский неоднократно писал киносценарии, часть которых была реализована.

17 декабря 1918 года впервые прочел со сцены Матросского театра стихи "Левый марш (Матросам)".

В марте 1919 года он переехал в Москву, где стал активно сотрудничать в РОСТА (Российское телеграфное агентство) - оформлял (как поэт и как художник) для РОСТА агитационно-сатирические плакаты ("Окна РОСТА").

В течение 1919 года работал над поэмой "150 000 000". В 1919 году вышло первое собрание сочинений поэта - "Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909-1919".

С 1922 по 1925 год Маяковский возглавлял литературную группу ЛЕФ (Левый фронт искусств), позднее - РЕФ (Революционный фронт искусств); с 1923 года по 1928 год редактировал журнал "ЛЕФ"и "Новый ЛЕФ".

В 1922-1926 годах поэт активно сотрудничал с газетой "Известия", в 1926-1929 годах - с "Комсомольской правдой". Печатался в журналах "Новый мир", "Молодая гвардия", "Огонек", "Крокодил", "Красная нива".

В 1920-х годах Маяковский активно работал (в сотрудничестве с Александром Родченко) над рекламой и дизайном упаковки (трест "Моссельпром", "Резинотрест", ГУМ и др.). За свои работы в 1925 году был удостоен серебряной медали и диплома Выставки декоративно-прикладного искусства в Париже.

В 1922-1924 годах поэт совершил несколько поездок за границу - Латвия, Франция, Германия; писал очерки и стихи о европейских впечатлениях: "Как работает республика демократическая?" (1922); "Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)" (1923).

В год смерти Владимира Ленина (1924) Маяковский создал поэму "Владимир Ильич Ленин".

В 1925 году поэт отправился в свое самое длительное заграничное путешествие - посетил Кубу, Мексику и в течение трех месяцев выступал в различных городах США с чтением стихов и докладов. По впечатлениям от путешествия позже им были написаны сборник стихов "Испания. - Океан. - Гавана. - Мексика. - Америка"и очерк "Мое открытие Америки".

В 1925-1928 годах Маяковский много ездил по Советскому Союзу, выступал в самых разных аудиториях. Только в 1927 году он выступил, кроме Москвы и Ленинграда, в 40 городах. В эти годы поэт опубликовал свои произведения "Товарищу Нетте, пароходу и человеку" (1926); "По городам Союза" (1927); поэму "Хорошо!" (1927), "Рассказ литейщика Ивана Козырева..." (1928).

Маяковский создал новаторскую поэтическую систему, во многом определившую развитие как советской, так и мировой поэзии.

В конце 1920-х годов поэт вновь обратился к драматургии. Для театра Всеволода Мейерхольда были написаны пьесы "Клоп" (1928, 1-я постановка - 1929) и "Баня" (1929, 1-я постановка - 1930).

В феврале 1930 года, выйдя из состава РЕФа, Маяковский вступил в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), за что многие из его литературных соратников порвали с ним отношения. В эти же дни открылась выставка "20 лет работы Маяковского". Выставку игнорировали и партийное руководство, и бывшие коллеги по ЛЕФу (РЕФу).

Отчуждение и общественная травля усугублялись личной драмой поэта.

14 апреля 1930 года в своей рабочей комнате в Лубянском проезде Владимир Маяковский выстрелом из револьвера покончил жизнь самоубийством.

Прах поэта сначала покоился на Новом Донском кладбище, в мае 1952 года был перезахоронен на Новодевичьем кладбище.

Дочь - Хелен-Патриция Томпсон (Елена Владимировна Маяковская) (1926) - доктор философии, профессор, автор книги "Маяковский на Манхеттене".