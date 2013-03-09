В городах Украины отметили 199-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

В Севастополе по случаю 199-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту,, построенному около 10 лет назад на площади перед зданием Гагаринской райгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие представители власти города, командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, общественности.

Церемония началась чтениям стихотворений Великого Кобзаря победителями 4-го этапа литературного конкурса имени Т.Г.Шевченко, а завершилась прохождением торжественным маршем подразделения почетного караула и военного духового оркестра украинского флота.

Заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Ирина Заец сказала журналистам: «Я считаю, что для нашего многонационального города такое традиционное мероприятие как возложение цветов к памятнику Шевченко имеет огромное значение, потому что это сплачивает наших людей». Кроме того, добавила она, это имеет большое значение для воспитания молодого поколения, поскольку Шевченко «всю жизнь боролся за свободу Украины».

Заместитель командующего ВМС Украины по воспитательной и социально-психологической работе, капитан 1-го ранга Андрей Урсол в интервью журналистам сообщил, что на украинском флоте по случаю 199-й годовщины со дня рождения Т.Шевченко мероприятия начались еще в январе, когда совместно с горгосадминистрацией проводились конкурсы на лучшее чтение стихотворений великого поэта, на лучшее знание украинского языка.

Как добавил офицер, сегодня в украинских ВМС проводятся мероприятия информационного обеспечения, во время которых «мы напоминаем, что Тарас Григорьевич Шевченко – не только великий украинский поэт, писатель и художник, а еще и моряк, который часть своей жизни провел на службе на Аральском море, где принимал участие в экспедициях (гидрографических – УНИАН)».

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Сегодня в Полтаве около 300 человек пришли к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы в 199-ю годовщину со дня его рождения почтить память Великого Кобзаря.

Как передает корреспондент УНИАН, среди пришедших - представители власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественных организаций, молодежь.

Первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Виктор Животенко считает, что сегодняшняя дата - большой праздник. "Для меня лично сегодня - большой праздник, ведь Тарас Шевченко - это тот случай, когда важна не форма, а сущность, ибо сущность его мыслей, письма - это сущность украинской души, украинской независимости, Украины", - сказал он.

По мнению заместителя председателя Полтавского областного совета Владимира Марченко, "мы должны не просто читать Шевченко, а мы должны жить по Шевченко, думать Шевченко и действовать по Шевченко. Тогда наша жизнь изменится к лучшему".

Также сегодня в центре поселка Опошня Полтавской области был заложен первый камень нового памятника Т.Шевченко. Установить сам памятник планируют уже в следующем году - к 200-летию со дня рождения Кобзаря.

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Сегодня в Житомире по случаю 199-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялся митинг возле памятника Кобзарю.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие члены ВО «Свобода», активисты Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко, представители партии «УДАР», студенты и преподаватели местных вузов, общественность города - около 200 человек.

Участников митинга охраняли правоохранители.

Мероприятие прошло под партийными флагами и лозунгами: "Шануймо національних героїв!", "Слава Україні!".

Церемония началась молебном, а продолжилась чтением произведений Кобзаря.

Также участники митинга возложили цветы к памятнику поэту.

Как заявил на митинге председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Сидор Кизин, "сегодня, 9 марта, в день рождения Великого Кобзаря, также исполняется 104 года со дня рождения Тараса Бульбы-Боровца - выдающегося украинца, который в августе 1941 года на Житомирщине основал Украинскую повстанческую армию "Полесскую Сечь" и Олевскую республику. Учитывая это, сегодняшнее мероприятие посвящено не только годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, но и чествованию Тараса Бульбы-Боровца".

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Сегодня в Ивано-Франковске состоялось торжественное вече по случаю 199-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Кобзарю собрались председатель облгосадминистрации Михаил Вышиванюк и его заместители, руководство областного совета и Ивано-Франковского горисполкома, ветераны УПА, военнослужащие, лидеры партий и общественных организаций, народные депутаты, жители города.

Митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир Вийтишин вместе со священниками УАПЦ и УПЦ КП отслужили поминальную панихиду по Т.Шевченко. Затем участники мероприятия возложили венки и цветы к подножию памятника. После этого состоялось вече.

Первый заместитель председателя областного совета Александр Левицкий провел аналогию с поэмой Т.Шевченко «Руина», сравнив нынешнюю ситуацию в государстве с руиной. По его словам, «нужно от воспевания Шевченко переходить к действиям, к труду, и начать уже будить народ, если в себе уважаем Шевченко». «В настоящее время все должны быть нацелены на борьбу и победу украинства в Украине», - подчеркнул он.

По словам заместителя городского председателя Ивано-Франковска Михаила Вереса, сегодня стоит задание перед всеми украинцами «сотворить из большой массы украинского народа свою нацию, которая уважала бы свою историю, язык, культуру».

Народный депутат от ВО «Свобода» Александр Сыч назвал Т.Шевченко «прародителем украинского национализма», который первым «прорек: кайдани порвіте!». По его словам, мы должны стать «патриотами великой соборной и независимой Украины».

Выступления на вече перемежались с песнями на стихотворения Т.Шевченко в исполнении хора «Червона калина».

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Сегодня во Львове неизвестные сорвали ленту с венка, который комсомольцы возложили к памятнику Тарасу Шевченко.

Как сообщил УНИАН член обкома КПУ Александр Калинюк, в 8.00 к подножию памятника Т.Шевченко в центре города на проспекте Свободы комсомольцы Львовщины возложили венок, обвитый желто-голубой лентой с надписью: «Тарасу Шевченко от комсомольцев Львовщины».

По словам А.Калинюка, перед началом общественных мероприятий неизвестные подошли и сорвали ленту с венка.

«Судя по всему, на Львовщине лишь избранные имеют право чтить Тараса Шевченко. Представители ВЛКСМ Львовщины почтили великого украинца, возложили венок к подножию памятника, а он кому-то «мозолил» глаза и его сорвали перед публичными мероприятиями. Это дикость», - заявил А.Калинюк.

Также почтили память Т.Шевченко представители общественности Львовщины. К памятнику пришли руководство города и области, лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, представители общественности. Они возложили цветы и пели песни.

«Нас еще всех учили, что Шевченко - это старенький человек, в бурке, в кожухе. Вот такое у нас представление о Шевченко. Но это человек, который имел очень серьезное образование, он был интеллектуалом, знал языки, писал произведения на очень высоком уровне, был очень хорошим художником. Почему мы не видим Шевченко открытого, чистого, со светлым лицом? Наша задача сегодня: показать нашим детям того Шевченко, каким он был на самом деле - мудрым, талантливым, красивым, одаренным. Его произведения настолько глубинны, что проходят годы, а ты читаешь и создается впечатление, что стихотворение написано вчера. Всем желаю не просто иметь дома «Кобзарь», а время от времени его перечитывать и совсем по-другому сегодня воспринимать Шевченко - как великого титана, великана», - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

В 17.00 во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой началась торжественная академия к 199-й годовщине со дня рождения Т.Шевченко.