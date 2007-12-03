Пограничники задержали самую большую в этом году группу нелегалов

Наибольшую в этом году группу незаконных мигрантов - 33 человека – задержали пограничники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и УБОП.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Александр ШИШКО, группу незаконных мигрантов правоохранители задержали неподалеку с. Студенок в Глуховском районе Сумской области. Все задержанные граждане Юго-Восточной Азии - не имели при себе вещей и документов, однако они сообщили, что среди них 32-е граждан Пакистана и один гражданин Индии в возрасте от 18 до 40 лет. Все мужчины одеты в одинаковые теплые зимние куртки и зимнюю обувь. Вместе с группой незаконных мигрантов задержаны и трое граждан Украины, которые переправляли нелегалов через государственную границу.

Государственную границу Украины незаконные мигранты пересекли по льду замерзшей реки Клевень возле села Студенок, а дальше двигались по территории Украины пешком в сопровождении проводников.

В настоящее время задержанные незаконные мигранты находятся в пункте временного содержания Сумского пограничного отряда, решаются вопросы об их передаче пограничникам РФ.

С начала 2007 года пограничниками Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и МВД задержаны 104 незаконных мигранта.