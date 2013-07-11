Большинство травмированных в ДТП на Волыни - подростки, которые ехали на отдых

Согласно обновленным данным, в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов, которое произошло сегодня утром на автодороге Луцк–Ковель возле с. Воля Любитовская Ковельского района Волынской области, погибли 8 человек (из них – один ребенок, гражданин Республики Беларусь, 2000 г.р.), 27 человек травмированы (21 из потерпевших - белорусы).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ГСЧС, 21 потерпевшего госпитализировали в центральную районную больницу Ковеля, другие участники ДТП доставлены в г. Ковель в санаторий матери и ребенка «Турия», где им оказывается необходимая помощь.

В автобусе, который вез граждан Республики Беларусь на отдых в Болгарию, находилось 50 человек, из них – 40 подростков в возрасте до 16 лет, 8 взрослых и 2 водителей. Второй автобус перевозил пассажиров по маршруту Луцк–Шацк. По данным автостанции «Луцк», на этот рейс было продано 8 билетов, но общее количество пассажиров устанавливается, поскольку ехало более 20 человек.

В то же время в посольстве Болгарии в Украине сообщили, что автобус, который ехал из Минска, принадлежит одной из болгарских туристических фирм, а управляли им два водителя - граждане Болгарии. В посольстве со ссылкой на Ковельское УВД сообщили, что оба они погибли в результате ДТП.