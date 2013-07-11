Число жертв столкновения автобусов на Волыни возросло до семи
10:41, 11 июля 2013Общество
1813 0
Количество жертв столкновения двух пассажирских автобусов в Волынской области возросло до семи.
Произошло столкновение рейсового автобуса и туристического автобуса с болгарскими номерами.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 4 человека (среди них 1 ребенок) и 3 человека умерли уже в больнице. По предварительным данным, 22 человека травмированы. Они доставлены в больницы.
В пресс-службе уточнили, что произошло столкновение рейсового автобуса и туристического автобуса с болгарскими номерами.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, в 7:40 неподалеку от с. Воля Любитовская Ковельского района Волынской области на 93-м километре автодороги Доманово-Ковель произошло столкновение двух пассажирских автобусов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter