Милиция изъяла наркотики, подготовленные на весь курортный сезон

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД в Херсонской области, оперативники изъяли почти 100 грамм порошка амфетамина, на общую сумму около 40 тыс. грн.

Наркотик предназначался для посетителей развлекательных заведений курортного поселка Железный Порт (Голопристанский район).

Упаковку с 60 дозами амфетамина работники УБОПа изъяли непосредственно в автомобиле злоумышленников в Херсоне.

Установлено, что задержанная 29-летняя женщина вместе со своим сожителем планировали выехать в Железный Порт. Во время осмотра автомобиля оперативники изъяли электронные весы, полиэтиленовые пакетики и четыре пневматических пистолета. Объяснять происхождение наркотиков и цель их хранения в себя в автомобиле задержанные отказались.

Изъятые наркотики направлены на экспертизу.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Также сообщается, что задержанная женщина ранее уже имела судимость за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако ей удалось избежать лишения свободы, так как она сама воспитывает несовершеннолетнего сына. Ее сожитель также ранее был осужден за нанесение телесных повреждений средней тяжести.