Ющенко поручил Кабмину организовать фольклорные действа и карнавалы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству и другим органам власти осуществить ряд мер по организации и проведению новогодних и рождественских праздников для детей.

Соответствующий указ Президента Украины размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент поручил Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечить проведение в населенных пунктах Украины мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам: фольклорных действ, праздничных концертов, карнавалов, представлений и тому подобного.

Также вышеупомянутые органы власти должны обеспечить организацию участия в указанных мероприятиях с вручением подарков детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, детей военнослужащих, работников правоохранительных органов и журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, оставшихся без присмотра. Также органы власти должны обеспечить организацию надлежащего отдыха и оздоровления этих детей во время зимних школьных каникул в детских оздоровительных и санаторно-курортных заведениях.

Также властные структуры должны обеспечить посещение школьниками во время зимних каникул музеев, библиотек, театров, кинотеатров, других заведений культуры и организацию для них экскурсий, туристических поездок по Украине.

Финансирование вышеупомянутых мероприятий Президент возлагает на эти же органы.

Кроме того, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские, районные государственные администрации должны организовать вручение ко дню Святого Николая подарков детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, детям военнослужащих, работников правоохранительных органов и журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детям погибших шахтеров, детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям, оставшимся без присмотра.

Также Президент поручил провести открытие 22 декабря 2007 года Главной новогодней елки на Майдане Незалежности в городе Киеве и елок в городе Симферополе, областных и районных центрах, городе Севастополе, городах республиканского (в Автономной Республике Крым), областного значения.

Кабинет министров Украины, Государственное управление делами обязано обеспечить подготовку и проведение 4 января 2008 года в Национальном дворце искусств «Украина» праздника новогодней елки с участием Президента Украины с приглашением на этот праздник в первую очередь детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, детей военнослужащих, работников правоохранительных органов и журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, которые остались без ухода.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с проведением новогодних и рождественских праздников, и организацию во время зимних каникул широкого показа по телевидению познавательных и развлекательных передач для детей и юношества.