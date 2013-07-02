Две сотни жителей Врадиевки собрались возле райотдела милиции

Около 200 жителей Врадиевки Николаевской области вновь собрались возле здания районного отдела милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, люди требуют от представителей комиссии МВД, которая занимается служебным расследованием дела об изнасиловании жительницы Врадиевки милиционерами, доказательств, действительно ли арестован третий подозреваемый – капитан милиции Евгений Дрыжак.

По убеждению местных жителей, капитану милиции удалось скрыться в России у родителей.

При этом руководитель комиссии МВД по служебному расследованию Николай Березан заверил, что Дрыжак задержан и находится в прокуратуре Николаевской области.

Вместе с людьми у здания милиции остаются народные депутаты Николай Катеринчук и Андрей Парубий.

Часть людей агрессивно настроена. Они заявляют, что не собираются расходиться на ночь.