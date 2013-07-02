Облпрокуратура задержала третьего фигуранта «врадиевского изнасилования»

Прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя жительница Врадиевки указывает как на своего насильника.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы прокуратуры области.

"В отношении его проходит комплекс необходимых следственных мероприятий для установления его статуса в этом деле", - сказал представитель прокуратуры.

По его данным, пока что идет допрос милиционера.

После результатов проведения следственных действий будет определен статус Дрыжака в этом деле.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетируют более 150 человек.

Люди не расходятся, поскольку требуют задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на котрого 29-летнюю местная жительница указывает как на участника ее изнасилования.

Ранее в ночь на 2 июля около 1000 жителей Врадиевки начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что Дрыжак - фигурант изнасилования местной жительницы - находится на свободе.

После того, как милиция применила слезоточивый газ, люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили почти все окна, разнесли ворота и несколько раз бросали бутылки с горючей смесью. За медицинской помощью обратились 13 местных жителей, которые принимали участие в штурме райотдела милиции.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).