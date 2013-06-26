В Италии из-за ревности убили 50-летнюю украинку
В Италии в квартире по месту жительства обнаружено тело гражданки Украины Елены Тонкошкуровой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
"По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, 25 июня в квартире по месту жительства в городе Полла было найдено тело гражданки Украины 1963 года", - сказал Перебейнос.
По подозрению в убийстве задержали 27-летнего украинца. Об этом сообщает «Украинская газета» для украинского в Италии.
Как отмечается, полиция итальянского города Салерно взялась за расследование убийства. Женщину нашли в ее квартире с перерезанным горлом. Тело обнаружили пожарные - они приехали тушить пожар в доме. Правоохранители предполагают, что дом подожгли, чтобы скрыть преступление.
По подозрению в убийстве карабинеры задержали 27-летнего украинца. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность.
Тонкошкурова несколько лет жила в Полли, где нелегально оказывала услуги массажиста.