В Италии из-за ревности убили 50-летнюю украинку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

"По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, 25 июня в квартире по месту жительства в городе Полла было найдено тело гражданки Украины 1963 года", - сказал Перебейнос.

По подозрению в убийстве задержали 27-летнего украинца. Об этом сообщает «Украинская газета» для украинского в Италии.

Как отмечается, полиция итальянского города Салерно взялась за расследование убийства. Женщину нашли в ее квартире с перерезанным горлом. Тело обнаружили пожарные - они приехали тушить пожар в доме. Правоохранители предполагают, что дом подожгли, чтобы скрыть преступление.

По подозрению в убийстве карабинеры задержали 27-летнего украинца. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность.

Тонкошкурова несколько лет жила в Полли, где нелегально оказывала услуги массажиста.