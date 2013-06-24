В МИД заявляют, что пока установлена гибель трех украинцев в Пакистане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге и.о. председателя Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Он отметил, что на данное время установлены имена трех погибших: Игорь Свергун, Дмитрий Коняев, Бадави Кашаев.

Перебийнис также отметил, что тела погибших доставлены в Исламабад. Также там находятся другие украинские граждане, которые не пострадали во время теракта. В ближайшее время они примут участие в опознании тел погибших. По словам представителя МИД, окончательно сказать о точном количестве погибших украинцев можно будет после опознания. «Возможно, в ближайшее время в Пакистан отбудут родственники погибших. Им будет оказано полное содействие», – сказал Перебийнис, отметив, что также в ближайшее время состоится судебно-медицинская экспертиза, но пока неизвестно, где она будет – в Украине или в Пакистане.

Вместе с тем он заметил, что опознание погибших осложняется тем, что убийство было совершено с особой жестокостью, пострадали лица. По информации МИД Украины, пакистанская сторона заявила о готовности взять на себя все расходы по доставке тел погибших в Украину и пребыванию родственников в Пакистане, к этому готова и украинская сторона.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир. Руководитель харьковского клуба альпинистов Геннадий Копейка сообщил, что из харьковской экспедиции погибли трое альпинистов. Среди убитых – руководитель харьковской группы Игорь Свергун. Также погибли Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев. По словам Копейки, опознать тела будет непросто, потому что террористы стреляли альпинистам в головы.