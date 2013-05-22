Эксперт из РФ: Неподписание ассоциации Украины с ЕС будет большой ошибкой

Неподписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом будет большой геополитической ошибкой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко сказал в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС: за и против».

«Если бы соглашение (об ассоциации с ЕС) не было подписано, это было бы большой геополитической ошибкой. Считаю, что соглашение будет подписано, мало того, я в этом даже уверен», - заявил Мироненко.

По словам эксперта, к оценке перспектив интеграции Украины с Евросоюзом или с Таможенным союзом он подходит с вопросом: кто честнее по отношению к Украине - Россия или ЕС.

Он отметил, что в проекте соглашения с ЕС, который появился в СМИ, нет никаких обещаний для Украины, а есть обещание «тяжелой жизни» в связи с необходимостью проведения системных реформ в стране.

«После подписания этого соглашения не появляются перспективы членства в ЕС, Украину ждет время тяжелой работы», - добавил Мироненко.

Он напомнил, что в свою очередь российская сторона обещает Украине в случае вступления в Таможенный союз «и газ по 160 долларов, и 8-10 млрд долларов увеличения торгового оборота», и «что делать ничего не надо, только присоединиться».

«Я говорю искренне: позиция Евросоюза гораздо честнее по отношению к Украине», - подчеркнул Мироненко.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прогнозирует успешность предстоящего саммита в Вильнюсе, где планируется подписать соглашение.

«Я думаю, что в ноябре будет подписано это соглашение, несмотря даже на то, что многие условия Евросоюза, в том числе освобождение Юлии Тимошенко, не будет выполнено», - сказал Погребинский.

Он объяснил, что факт неподписания соглашения будет означать провал восточной политики Евросоюза, а также конец карьеры некоторых европейских чиновников, которые свою карьеру строят на политике с Украиной.

По мнению эксперта, еврочиновники объяснили своему руководству в ЕС, что Соглашение об ассоциации с Украиной надо подписать, потому что это «знак нашей геополитической победы над Москвой».