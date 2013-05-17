В Горловке сожгли авто организатора выезда дончан в Киев на завтрашнюю акцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Спільна справа», автомобиль восстановлению не подлежит, поскольку полностью выгорела моторная часть.

Гражданское движение «Спільна справа» связывает это событие исключительно с многолетней оппозиционной деятельностью Токаря и с тем фактом, что именно он открыто призывал жителей Донецкой области принять участие в акции 18 мая и координировал организацию этой поездки. По состоянию на 16 мая группа представителей Донецка, которые заявили о своем желании принять участие в акции, насчитывала более 270 человек, отмечается в сообщении.