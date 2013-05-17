В Горловке сожгли авто организатора выезда дончан в Киев на завтрашнюю акцию
14:32, 17 мая 2013Общество
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Сегодня ночью, в 02.15, в г. Горловке Донецкой области неизвестные лица подожгли автомобиль руководителя Донецкого областного отделения гражданского движения «Спільна справа» Дениса Токаря, который обеспечивал организацию поездки большой группы граждан на акцию «Вставай, Украина!» 18 мая в Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Спільна справа», автомобиль восстановлению не подлежит, поскольку полностью выгорела моторная часть.
Гражданское движение «Спільна справа» связывает это событие исключительно с многолетней оппозиционной деятельностью Токаря и с тем фактом, что именно он открыто призывал жителей Донецкой области принять участие в акции 18 мая и координировал организацию этой поездки. По состоянию на 16 мая группа представителей Донецка, которые заявили о своем желании принять участие в акции, насчитывала более 270 человек, отмечается в сообщении.
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