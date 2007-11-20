В Москве уничтожили уникальный газетный фонд украинской библиотеки

Региональная общественная организация «Украинцы Москвы» заявляет об уничтожении уникального газетного фонда Библиотеки украинской литературы в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, уничтожение фонда началось 19 ноября по приказу директора библиотеки Наталии ШАРИНОЙ без составления каких-либо актов, как того требуют нормативные документы.

По данным пресс-службы, в фонде хранились годовые комплекты украинских газет на украинском и русском языках за 1988-2006 годы: «Демократическая Украина», «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», «2000», «День», «Зеркало недели», «Литературная Украина», «Культура и жизнь» и тому подобное.

Уничтожены также отдельные экземпляры раритетов украинских газет ХIХ-ХХ веков, газеты украинской диаспоры России и других стран, хранившиеся в отделе российской украиники, экземпляры журнала «Український огляд», который издавался многие годы российским и украинским публицистом О.Руденко-Десняком, утверждают “Украинцы Москвы”.

По данным пресс-службы, “преступная акция была проведена рано утром, до прихода на работу сотрудников-украинцев. ШАРИНА и ее заместитель БЕСПАЛЬКО лично грузили газеты на автомашину, которая вывезла их в неизвестном направлении”.

Как подчеркнули в пресс-службе организации, все эти комплекты газет отсутствуют в какой-либо другой библиотеке России, значительная часть из них представляет собой историко-культурную ценность государственного значения для Российской Федерации.

“Украинская общественность рассматривает эту акцию как откровенный антиукраинский шабаш, исключительное проявление агрессивного неуважения по отношению к украинской культуре и украинцам”, - отметили “Украинцы Москвы”. При этом они указали, что “совсем не случайным представляется и то, что уничтожение фонда библиотеки состоялось всего лишь через два дня после неудачной попытки «молодых евразийцев» разгромить в Москве выставку, посвященную Голодомору в Украине”.