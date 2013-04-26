Газпром волнуется, что Украина не реагирует на его критику реверсных поставок

«Инициаторы всяких непрозрачных, так называемых реверсных схем с нашим транзитным газом, идущим через Украину, никак не отреагировали. По-видимому, сказать нечего…» - отметил С.Куприянов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля С.Куприянов заявил журналистам, что «физический реверс из Европы на Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться — если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ — это прямое нарушение, за которое придется ответить».

С. Куприянов подчеркнул, что «такие вещи проверяются и доказуемы».

При этом он выразил уверенность, что «серьезные европейские компании не будут участвовать в сомнительных газовых сделках с Украиной, в которых используется газпромовский газ, который «Нафтогазу» не принадлежит».

Напомним, 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

При этом Э. Ставицкий отметил, что к Украине нет никаких претензий по транзиту газа.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что не комментирует заявления о «разного рода инсинуациях о законности» газового реверса.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.