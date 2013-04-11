Возле Бортнической станции затопило 2 гектара

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе уточнили, что «10 апреля, в 19:25 в Бориспольском районе возле Киева во время очередного обхода иловых полей был обнаружен промыв тела дамбы диаметром около одного метра, который произошел в результате накопления талых вод». Для локализации аварии на место образования промыва прибыла аварийная бригада Бортнической станции аэрации, а на насосной станции надиловой воды был запущен насос № 3 для снижения уровня жидкости в приемном резервуаре, чтобы предотвратить дальнейшее расширение промыва. Количество воды превысило производительность насоса, в результате чего произошло излияние на 1,9 гектара прилегающей территории.

В 20:00 на место аварии прибыли руководители города и ПАО «АК «Киевводоканал».

«В связи с опасностью продвижения тяжелой техники по дамбе, которая перенасыщена талой водой, было решено вручную передавать мешки с песком к месту промыва. Всего на ликвидации аварии были задействованы 310 работников МЧС и 240 военнослужащих. Использовано 5 тысяч мешков с песком», - уточнили в пресс-службе КГГА и отметили: «В настоящее время угрозы окружающей среде нет. Ближайший населенный пункт расположен на расстоянии 3 км от места промыва».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19 часов в Бориспольском районе Киевской области на неэксплуатируемом иловом поле № 3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал» в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы, что привело к потере ее стойкостных характеристик и прорыву.

Сегодня, 11 апреля, в 5 часов 45 минут утечка воды прекращена путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промыва.

Работы осложнялись образованиям промоины в труднодоступном месте, ограниченными возможностями по привлечению техники к выполнению восстановительных работ и проведением работ в ночное время.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 590 чел., а также 36 единиц специальной техники.