На Бортнической станции аэрации прорвало дамбу: вода Киеву не грозит

Об этом сообщает ТСН.

Чрезвычайная ситуация произошла в среду около 9 часов вечера. Спасатели сработали оперативно.

На месте происшествия работают около 250 военных и более 300 бойцов МЧС. Они бросают в воду мешки с песком и глиной, чтобы вода не пошла дальше. Таким образом они спасают размытую дамбу. Мешки им подвозят на машинах. 200 м дороги до дамбы уже подтоплены.

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Представители водоканала уверяют, что ничего страшного не произошло. Мол, талая вода не грозит Киеву, она идет на Бортничи, но до этого населенного пункта - 3 км. Поэтому надеются, что вода туда не доберется.

Сегодня утром чиновники будут выяснять, почему дамба не остановила такое количество воды. Ранее сообщалось, что реконструкция Бортнической станции аэрации обойдется в 1 млрд евро. Ее необходимо реконструировать за средства инвесторов. Об этом заявил председатель экологической комиссии Киевсовета Денис Москаль.

Напомним, в феврале директор Бортнической станции аэрации Владимир Бражник заявлял об угрозе экологической катастрофы. По его словам, на земляных дамбах БСА, которые удерживали отходы после очистки сточных вод, было обнаружено 18 промывов. Директор станции предупреждал, что сооружения могут не выдержать таяния снега, и отходы зальют близлежащие населенные пункты, и просил срочно выделить около 6 млн грн, чтобы засыпать имеющиеся промывы, пока держится мороз.