БЮТ исключил из фракции 4 депутатов

Фракция Блока Юлии Тимошенко исключила из своего состава народных депутатов Александра БОРЗЫХ, Владимира ЗУБИКА, Михаила ЗУБЦА и Владимира ТОЛСТЕНКО. Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

3 августа некоторые СМИ ошибочно сообщили, что из фракции БЮТ исключен депутат Павел КОСТЕНКО.

Пресс-служба отмечает, что П.КОСТЕНКО остается во фракции БЮТ и “никакого отношения к предателям не имеет”.

Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты от БЮТ, которые исключены из фракции, написали заявления о вхождении в антикризисную коалицию.