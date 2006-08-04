БЮТ исключил из фракции 4 депутатов
11:27, 04 августа 2006Политика
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Список фамилий и мотивация
Фракция Блока Юлии Тимошенко исключила из своего состава народных депутатов Александра БОРЗЫХ, Владимира ЗУБИКА, Михаила ЗУБЦА и Владимира ТОЛСТЕНКО. Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.
3 августа некоторые СМИ ошибочно сообщили, что из фракции БЮТ исключен депутат Павел КОСТЕНКО.
Пресс-служба отмечает, что П.КОСТЕНКО остается во фракции БЮТ и “никакого отношения к предателям не имеет”.
Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты от БЮТ, которые исключены из фракции, написали заявления о вхождении в антикризисную коалицию.
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