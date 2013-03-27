СМИ: Конституционный Суд в четвертый раз отказался оценивать языковой закон

Конституционный Суд отказался рассматривать уже четвертое представление о признании неконституционным языкового закона "Кивалова-Колесниченко".

Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на свои источники, КС отклонил представление 51 народного депутата.

Народные депутаты просили признать данный закон неконституционным в связи с нарушением процедуры его рассмотрения, принятия и вступления в силу. В качестве аргументов, депутаты от оппозиции обращали внимание судей на нарушения положений регламента во время предварительного рассмотрения законопроекта, внесения его на голосование и отсутствие отдельных депутатов во время голосования.

Судьи КС не приняли во внимание наличие решения Европейского суда по правам человека по делу "Александр Волков против Украины" и отказали на формальных основаниях, указав, что суд не уполномочен проверять соблюдение положений регламента Верховной Рады во время принятия законов.

Докладчиком по делу был судья Михаил Запорожец, который до назначения в КС работал судьей Апелляционного суда Луганской области.

Как известно, до этого КС отказался рассматривать три других представления о языковом законе - Львовского городского совета, а также председателя Львовского облсовета и 51 депутата Верховной Рады.