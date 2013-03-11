Януковича обвиняют в имитации усовершенствования языкового закона

Члены рабочей группы по доработке закона "Об основах государственной языковой политики" считают изменение состава группы средством для затягивания внесения правок в скандальный закон и настаивают на скорейшей подаче уже подготовленных документов в парламент.

Как сообщает газета "Коммерсантъ Украина" (№40 от 11 марта), член рабочей группы директор Института литературы им. Шевченко Николай Жулинский считает, что возобновлять работу группы нет смысла.

"Я расцениваю это как попытку затянуть процесс внесения изменений и оставить закон как есть, чтобы его воплощать в жизнь", – сказал он.

В то же время, возглавляющий одну из подгрупп рабочей группы, ректор Киевского национального университета им. Шевченко Леонид Губерский ничего не слышал об этих изменениях. "Возможно, кое-что нужно обновить, освежить, но документ был подготовлен добротный, хороший", - заверил он.

Глава Всеукраинского общества "Просвита" им. Т.Шевченко Павел Мовчан рассказал, что в начале февраля состоялось последнее собрание группы, на котором большинство членов подписали разработанный документ.

"Леонид Макарович (Кравчук) сообщил, что он подаст именно эту редакцию Президенту и что с ним (с Президентом) есть договоренности, что до 21 февраля (Международного дня родного языка) закон внесут в парламент. Я не понимаю, что еще дорабатывать - его нужно принимать!", - заявил П. Мовчан, обвинив Президента в имитации работы над совершенствованием документа.

В свою очередь, один из авторов языкового закона - народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, считает, что возобновление работы группы свидетельствует, что ее деятельность "оказалась бессмысленной, бесполезной и безграмотной".

"Меня ее работа абсолютно не интересует, потому что я уже внес проект изменений (в языковой закон), которые считаю необходимыми. Я счастлив, что мой закон подписан и будет действовать", – сказал он.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", который вызывал волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

10 августа Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 3 сентября 2012 года №671 была создана рабочая группа, деятельность которой направлена на совершенствование законодательного обеспечения применения языков в Украине и подготовку комплексной государственной программы развития государственного языка в Украине.

На заседании Кабинета министров 6 марта 2013 года было принято решение о выведении министра здравоохранения Раисы Богатыревой из состава рабочей группы по совершенствованию законодательного обеспечения порядка применения языков в Украине.

В то же время, в состав группы введен вице-премьер-министр Константин Грищенко как председатель этой группы, который наделен полномочиями, в случае необходимости, вносить изменения в персональный состав группы.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства культуры, целью данного нормативно-правового акта является возобновление деятельности рабочей группы.

В правительстве убеждены, что принятие распоряжения позволит возобновить деятельность рабочей группы для продолжения работы по комплексному совершенствованию законодательного обеспечения порядка применения языков в Украине.