СМИ: Евросоюз, США и Япония призвали Украину отказаться от спецпошлин на авто

На заседании совета ВТО по торговле товарами Евросоюз, США и Япония призвали Украину отказаться от новых пошлин в размере 6,5-13%. Члены ВТО сомневаются в оправданности введения защитных мер, указав на допущенные Украиной нарушения. Киеву предложен компромиссный вариант — публично провести новое расследование.

США и Япония поддержали ЕС и потребовали от Украины отсрочить вступление в силу решения Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о введении новых пошлин в отношении импортных автомобилей или даже отозвать это решение, сообщает Коммерсант-Украина.

Такая позиция, как следует из материалов ВТО, была высказана 25 марта в Женеве на заседании совета ВТО по торговле товарами. Украину на заседании критиковали дважды: в связи с ее заявкой на пересмотр тарифных позиций и повышением пошлин на импорт автомобилей.

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"Евросоюз, как и некоторые другие члены ВТО, был удивлен публикацией решения Украины о введении таких мер. Во-первых, расследование завершилось почти год назад, с того времени ничего не происходило, и логично было ожидать, что никаких мер не будет принято. Повышение пошлин основывается на устаревших данных 2008-2010 годов. Во-вторых, мы были удивлены, потому что когда проводилось расследование, мы выражали сомнение в том, что эти меры вписывались в нормы ВТО. В-третьих, мы не могли провести предварительные консультации в рамках соглашениях о гарантиях ВТО, что нарушает важные процедуры торговой организации",— говорится в заявлении ЕС.

У этой позиции нашлись сторонники. "Согласно нормам ВТО, введение пошлин возможно лишь в случае "непредвиденного развития". Увеличение импорта должно быть "в недавнем времени неожиданным, резким и значительным", а урон, обусловленный другими факторами, "не должен приписываться возросшему импорту". Япония сомневается, что эти требования были соблюдены",— говорится в заявлении японской стороны. Ст. 12 соглашения о гарантиях обязывает члена ВТО уведомлять комиссию по пошлинам о начале расследования, его результатах и введении антидемпинговых мер. Украина информировала Японию лишь о начале расследования. "Киев не уведомлял о своих шагах, и в свете этого мы обеспокоены невыполнением требований соглашения о гарантиях относительно проведения консультаций до введения пошлин. Это фундаментальные юридические обязательства, которым должен следовать каждый член ВТО перед введением пошлин",— заявил представитель США.