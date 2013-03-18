Водители грозят «автомобильным майданом» в случае введения спецпошлин

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

«Всеукраинский совет автомобилистов, насчитывающий 623 тыс. членов, сообщил о готовности проводить «автомобильный майдан» и акции протеста», - сообщил О.Назаренко.

Глава ВААИД также сообщил, что действия ассоциации поддерживают и 83 автомобильных клуба Украины, в том числе автоклубы Крыма и Львова, которые тоже готовы к акциям протеста.

По его словам, ассоциация надеется выйти на диалог с правительством и отменить решение о введении спецпошлин.

«Мы сейчас надеемся выйти на диалог с правительством и решить все мирно и хорошо», - сказал О.Назаренко.

Он напомнил, что в 2009 году в связи с повышением налогового сбора автомобилисты заблокировали Верховную Раду.

«Впервые в истории не только Украины, но и СНГ, верховный орган отменил принятое им же решение о повышении налогов. Я надеюсь, что это будет второй случай, когда это решение будет отменено», - пояснил О.Назаренко.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключает возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.