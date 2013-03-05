Армия сократится еще на 70 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник на пресс-конференции «Вооруженные Силы Украины: на пути реформ».

По его словам, после последнего осеннего призыва в ряды ВСУ осенью 2013 года начнется переход на профессиональную контрактную армию.

“Сегодня из 184 тысяч общей численности личного состава Вооруженных Сил Украины только 70 тысяч — это боевые подразделы, а остальные — это подразделения обеспечения”, - сообщил А.Олейник.

По его словам, в соответствии с проектом Госпрограммы, сокращению будут подлежать подразделения обеспечения, работники военных комиссариатов, а также военнослужащие, задействованные для охраны баз, складов и арсеналов, где находятся боеприпасы, подлежащие утилизации и уничтожению.

Вместе с тем он отметил, что количественный состав боевых подразделений будет только увеличиваться.

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А.Олейник подчеркнул, что Министерство обороны разработало законопроект о социальной защите военнослужащих, увольняющихся со службы в связи с реформированием ВСУ, которым предусматривается выплата единовременной денежной помощи в размере 50 процентов заработной платы за каждый полный календарный год службы. Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения пенсий военнослужащим. Так, лицам, которым на момент увольнения исполнилось 45 лет, предусмотрено сокращение выслуги лет с 20 до 15 лет с выплатой пенсии в размере 40 процентов денежного обеспечения. Кроме того, как отметил А.Олейник, этим законопроектом предусмотрены права на постоянное жилье или единовременное получение денежной компенсации для получения жилья лицам, уволенным из рядов ВСУ, которые на день увольнения находились на квартирном учете.

А.Олейник отметил, что проект Государственной программы реформирования и развития Вооруженных Сил был предварительно согласован 28 февраля на расширенном заседании коллегии Минобороны и в апреле будет передан на утверждение в Кабинет министров. Финансирование Государственной программы планируется обеспечить за счет государственного бюджета, а также за счет реализованных военных городков и земли под ними.