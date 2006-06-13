В ДТП в Египте пострадали двое украинцев

В дорожно-транспортном происшествии в Египте пострадали двое граждан Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

ДТП с туристическим автобусом, среди пассажиров которого было восемь граждан Украины, произошло 12 июня на трассе Каир – Шарм Эль-Шейх.

Пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь. По сообщению Посольства Украины в Арабской Республике Египет, в больнице остается один гражданин Украины.

Дело находится на постоянном контроле Посольства Украины в Египте и Министерства иностранных дел