В ДТП в Египте пострадали двое украинцев
17:44, 13 июня 2006Общество
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Авария произошла на трассе Каир – Шарм Эль-Шейх
В дорожно-транспортном происшествии в Египте пострадали двое граждан Украины.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
ДТП с туристическим автобусом, среди пассажиров которого было восемь граждан Украины, произошло 12 июня на трассе Каир – Шарм Эль-Шейх.
Пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь. По сообщению Посольства Украины в Арабской Республике Египет, в больнице остается один гражданин Украины.
Дело находится на постоянном контроле Посольства Украины в Египте и Министерства иностранных дел
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